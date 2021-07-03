 

Борис Джонсон в сети поддержал сборную Англии перед матчем с Украиной, в комментарии пришли известные украинцы

03.07.2021, 19:36, Новости дня
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Джонсон опубликовал в Facebook фото, где он стоит в центре флага Англии напротив входа в резиденцию премьер-министра на Дайнинг-стрит, 10 в Лондоне.

https://www.facebook.com/borisjohnson/posts/10158470064496317

К нему в комментарии пришли известные украинцы, свое несогласие с британским премьером высказали министр юстиции Денис Малюська, член политсовета партии “Демократична сокира” Юрий Гудименко, журналисты Роман Кравец и Янина Соколова.

Скриншот: Boris Johnson / Facebook

Скриншот: Boris Johnson / Facebook
Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Четвертьфинальный поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00. Издание “ГОРДОН” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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