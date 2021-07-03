 

В Украине утонули четыре человека за полдня. В ГСЧС призвали людей “одуматься и включать мозг”

03.07.2021, 19:36, Новости дня
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“Люди, одумайтесь! У нас за полдня четыре утопленника. Кривой Рог, Киев, Кураховка Донецкой области и только что – опять Днепр, сорокалетняя женщина… Сколько можно повторять: выпил – в воду не входи! А также простая народная мудрость: “Не зная броду, не суйся в воду!” Прекратите умножать страшную статистику, включайте мозг около водоемов”, – написали спасатели.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6099143990103450

Контекст:

По данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года на водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54 ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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