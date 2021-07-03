Составлен прогноз относительно долголетия людей будущего

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03.07.2021, 19:34, Новости дня
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Не исключено, что в двадцать втором столетии средняя продолжительность жизни человека достигнет 130 лет. С таким прогнозом выступили ученые из вашингтонского университета.

По мнению исследователей, средняя продолжительность жизни увеличится примерно в полтора раза к 2100 году, то есть уже через несколько поколений.

Разумеется, все будет зависеть от того, в каких условиях будут жить наши потомки. Здесь важную роль будет играть генетика, а также состояние медицины и комплекс социальных факторов. При неблагоприятном развитии истории средняя продолжительность жизни человека может даже снизиться, говорят ученые. Поэтому прогноз можно считать условным, рассчитанным на восходящий тренд в развитии человеческой цивилизации.



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