Диетолог рекомендует тщательно промывать продукты перед употреблением

Диетолог Маргарита Королева пояснила об опасности употребления в пищу необработанных продуктов питания. Эксперт рекомендует тщательно промывать их перед тем, как поставить на стол, это защитит не только от отравлений, но и от рака.

Всем с детства известно, что перед едой необходимо мыть руки, так же следует обрабатывать и продукты питания. Однако многие забывают о таком простом способе обезопасить себя от многих заболеваний. Диетолог Маргарита Королева напомнила о процедуре подготовки пищи, приведя новые основания для мытья продуктов. Дело в том, что фрукты, овощи или зелень, которые куплены в магазине или на рынке, могут быть обработаны теми или иными химикатами для лучшей транспортировки. Также на плодах или листьях могут сохраняться следы стимуляторов роста или других веществ для улучшения роста или борьбы с вредителями растений.

Чтобы избавиться от химикалий, лучше всего не просто промывать продукты, а добавлять в воду для мытья столовую ложку перекиси водорода. Это освободит продукты от наличия пестицидов и солей тяжелых металлов. На продуктах могут присутствовать плесень, ее токсины вызывают многие серьезные проблемы.

Фрукты и овощи следует обрабатывать тщательно, применяя для этого щеточку. Стоит обратить внимание и на специальные средства для мытья продуктов. Семена, орехи и бобовые следует замочить как минимум на три часа, это разрушит содержащуюся в них фитиновую кислоту. Именно она, удерживая фосфор, забирает из организма цинк, магний и кальций, необходимые для нормального развития.

Источник: riafan.ru