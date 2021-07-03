Ученые выявили связь между экологически чистой едой и повышенным интеллектом у детей

Зарубежные исследователи изучили влияние рациона на маленьких детей. В ходе исследования эксперты выявили связь между потреблением экологически чистых продуктов и повышенным интеллектом ребенка.

Давно доказано, что пища человека воздействует на состояние его здоровья, однако последние исследования зарубежных биологов доказали влияние продуктов на интеллект. Как оказалось, модный тренд потребления экологически чистой продукции имеет гораздо большие основания. Так, для маленьких детей эко-питание является необходимым для улучшения их умственных способностей.

Результаты разработки специалистов были обнародованы авторитетным изданием Environmental Pollution. В статье рассказывается, что само исследование проходило на протяжении 11 лет, а участвовало в эксперименте порядка 1300 малышей. Ученые проанализировали более 85 факторов окружающей среды, которые воздействовали на детей во время их пребывания в утробе. Также специалисты приняли во внимание 122 фактора, сопровождавшие участников исследования после рождения в раннем детстве до 6 лет. Это были такие параметры, как уровень загрязнения воздуха и шум, а также другие важные моменты.

Следует также отметить, что ранее, в 2014 году, исследователи уже доказывали, что у питающихся фаст-фудом детей результаты тестирования по естествознанию, чтению и математике оказались ниже, чем у их сверстников. По итогам новой научной работы эксперты пришли к выводу, что наибольшее влияние на умственные способности и рабочую память детей оказывает именно питание. Причем органические продукты максимально улучшают демонстрируемые показатели в тестах на проверку интеллекта у детей.

При этом были определены и критерии, максимально ухудшающие развитие мозга и когнитивные способности у малышей. К ним относятся регулярное питание в заведениях фаст-фуда, табачный дым, загрязненный воздух и даже отсутствие личного пространства. Кроме того, все перечисленное влияет не только на дальнейшую успеваемость в освоении школьной программы, но и на уровень взаимодействия ребенка с другими учениками. Вредные же факторы, помимо ухудшения интеллекта, формируют поведенческие проблемы, отражаясь на сне, диете и социальном капитале семьи.

Источник: www.popmech.ru