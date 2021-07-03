Почему патчи не работают? Семь ошибок тех женщин, которые не видят в патчах никакого толка

Патчи под глаза: нужны или нет? Многие женщины считают этот вопрос спорным, ведь существует мнение, что они попросту не помогают.

На самом деле патчи “работают”, просто те, кто не видит результата, используют их не так, как нужно. Об основных ошибках — далее.

Ожидание результата

Сразу хотелось бы отметить главную женскую ошибку. Если вы хотите получить такой результат, на который патчи в принципе не способны, то, разумеется, желаемого эффекта увидеть не доведется.

Если вы ждете от патчей длительного омолаживающего эффекта, могу вас огорчить: патчи — не средство против морщин, они не разглаживают складки, они — не замена уколов красоты. Эти штуки предназначены для создания эффекта идеального лица. Именно эффекта, на тот случай, когда нужно выглядеть на все сто. Патчи освежают область под глазами, делают морщинки менее заметными на короткое время. Но не разглаживают их навсегда.

Их никто не разогревает

Патчи — это, по сути, пластины, пропитанные косметическим средством. Главная задача — сделать так, чтобы оно вступило в контакт с кожей вокруг глаз.

Важно знать одно правило: перед нанесением патчей нужно прогреть их в руках. В таком случае активные вещества быстрее и эффективнее вступят во взаимодействие с кожей под глазами.

Кстати, кожу тоже нужно предварительно разогреть — сделайте легкий массаж для улучшения микроциркуляции крови. Эта процедура предотвратит появление отечности.

Носят слишком долго

Женщины, которые любят носить патчи дольше положенного, только вредят коже вокруг глаз, а не приносят ей пользу. Все дело в принципе гидрогелевых подушечек. Объясняю на пальцах, что к чему.

Гидрогель “работает” по такому принципу: сначала, в течение 30 минут, он отдает всю влагу и питательные вещества, а потом возникает парниковый эффект, и влага испаряется обратно. Причем, не только полученная, но и та, которая уже была припасена в коже. В итоге женщина получает не разглаженные, а еще более ярко выраженные морщины.

Поэтому возьмите за правило: если производитель пишет на упаковке, что патчи нужно держать 15-30 минут, надо строго соблюдать эти временные рамки. И ни в коем случае не засыпайте с патчами на лице, полагая, что так область под глазами станет сиять молодостью. Не станет.

Зачем вы смываете остатки средства?

Женщины допускают глобальную ошибку в тот момент, когда смывают остатки средства после снятия патчей. Его, наоборот, нужно “вбить” в проблемную область и наложить косметику прямо сверху. Активные компоненты впитаются в кожу и будут продолжать действовать — в этом вся соль.

Другие женщины допускают еще более глупую ошибку. Они смывают остатки средства, а затем наносят под глаза сыворотку с кремом. Но зачем, когда в составе эссенции и так присутствует большинство компонентов из состава крема? Получается просто перевод продукта.

Патчи наносят невовремя

Главная задача патчей — придание области под глазами свежий, сияющий вид. Наносить их нужно только перед тем, как вы собираетесь куда-то идти. Как правило, это делают утром.

Патчи — продукт, дающий косметический эффект, а не омолаживающий. Все попытки использовать их как средство для ночного питания кожи бессмысленны.

Редкое использование патчей

Хоть патчи и имеют лишь косметический эффект, большая ошибка — использовать их на одноразовой основе. Это средство обладает накопительным эффекто: приучите кожу под глазами к “волшебному” составу — она будет сиять постоянно.

О многократном использовании

Возьмите за правило: одноразовый продукт оттого так и называется, что использовать его можно только один раз. Никаких “оставить на потом” быть не может. Разумеется, патчи сохранятся, а питательные компоненты в составе улетучатся. Если использовать их повторно, эффекта точно не будет.