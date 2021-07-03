 

Явлинский заявил, что впервые не будет выдвигаться в Госдуму

03.07.2021, 18:54, Разное
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Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что впервые не будет баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященному съезду партии.

Явлинский отметил, что примет активное участие в избирательной кампании. Во время выступления на съезде он также предложил, чтобы федеральная часть списка партии состояла только из ее председателя Николая Рыбакова. Остальной список политик призвал составлять «на равноценной и равноправной основе между всеми регионами».

Явлинский добавил, что лидерами региональных групп в списке «Яблока» будут молодые люди, средний возраст которых меньше 40. «Мы хотим сформировать принципиально новую фракцию в Госдуме — из молодых людей с хорошим образованием, которые хотят заниматься политикой», — сказал он.

Ожидается, что к полуночи съезд тайным голосованием утвердит списки кандидатов.

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Ранее московское отделение «Ябоока» рекомендовало выдвинуть кандидатами на выборах в Госдуму Явлинского, бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович и председателя псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга. В список также попали соратник политика Алексея Навального Олег Степанов, фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, правозащитница Алена Попова и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Выборы в Государственную думу запланированы на 19 сентября 2021 года. Также в этот день будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Источник: Новая газета



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