 

Кличко заявил, что ни за что не пропустил бы матч Украины на Евро 2020: Надеюсь, что пропустит вратарь сборной Англии

03.07.2021, 18:42, Новости дня
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Кличко-младший на английском языке в футболке сборной Украины призвал всех “болеть за наши уважаемые страны и веселиться”. Отдельно, экс-чемпион мира по боксу пожелал удачи в матче украинской команде.      

“Я бы ни за что не пропустил такое событие. Если кому и нужно будет что-то пропустить, то надеюсь, что это будет вратарь сборной Англии, когда мяч влетит в сетку! – сказал Владимир Кличко. – Спасибо всем фанатам, вы делаете эти великие события такими особенными”.

“Слава Украине!”, добавил на украинском Кличко-младший.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Поединок между Украиной и Англией состоится сегодня в Риме. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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