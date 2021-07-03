 

В ЕС заработал запрет на одноразовую пластиковую посуду

03.07.2021, 18:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“ЕС больше не позволяет на рынке государств-членов определенные одноразовые пластиковые изделия, и вступают в силу требования к маркировке”, – указано в хронологии имплементации положений директивы по пластику в ЕС на сайте Еврокомиссии. 

Bye bye single-use plastic!

The single-use plastic rules enter into force today in all EU countries.

We are now moving closer to dealing with the grave impacts of single-use plastic items and abandoned fishing gear.

Find out more with #EUDataCrunch. ↓#PlasticsStrategy

— European Commission * (@EU_Commission) July 3, 2021

Сайт Еврокомиссии подчеркивает, что одноразовые вещи встречаются в морях и океанах намного чаще, чем одноразовые, а пластик, вместе с рыболовными снастями, составляет 70% загрязнения морской среды ЕС. 

Под запрет попали одноразовые пластиковые столовые приборы (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломинки, ватные палочки из пластика, контейнеры из пенополистирола для продуктов питания и напитков и другое. 

Контекст:

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / Москва призвала Киев выполнить обязательства по минским соглашениям

20.09 / VOAэкспресс 20 сентября 2020

13.08 / Украинцы выступили за свободное использование русского языка

03.08 / Венедиктов: Путин понимает, что его легитимность не в выборах и референдуме, а в том, что он наследник Победы

21.11 / Алиев и Шойгу обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

12.08 / Еще три кандидата президенты Белоруссии обжаловали результаты выборов

11.03 / Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США

22.07 / Врио главы Архангельской области провел «Диалог на равных» с молодежью

05.04 / Соловей: Выглядит так, что Зеленский едет в те страны, где его готовы принять. А не туда, где Украине нужно добиваться чего-то действительно важного

06.08 / Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика