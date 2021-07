В ЕС заработал запрет на одноразовую пластиковую посуду

“ЕС больше не позволяет на рынке государств-членов определенные одноразовые пластиковые изделия, и вступают в силу требования к маркировке”, – указано в хронологии имплементации положений директивы по пластику в ЕС на сайте Еврокомиссии.

Bye bye single-use plastic!

The single-use plastic rules enter into force today in all EU countries.

We are now moving closer to dealing with the grave impacts of single-use plastic items and abandoned fishing gear.

Find out more with #EUDataCrunch. ↓#PlasticsStrategy

Сайт Еврокомиссии подчеркивает, что одноразовые вещи встречаются в морях и океанах намного чаще, чем одноразовые, а пластик, вместе с рыболовными снастями, составляет 70% загрязнения морской среды ЕС.

Под запрет попали одноразовые пластиковые столовые приборы (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломинки, ватные палочки из пластика, контейнеры из пенополистирола для продуктов питания и напитков и другое.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.



