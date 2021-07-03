 

В РФ создан робот-фермер

03.07.2021, 18:40, Новости дня
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Новый робот Farmerbot умеет полоть грядки, а также управлять поливом. Кстати, изобретателями этой умной автономной машины являются студенты из ФПМИ.

Молодые специалисты отмечают, что созданный ими робот станет незаменимым помощником на небольших приусадебных участках и дачах. Конструкция очень проста. Ходовая часть поставлена на алюминиевую раму, благодаря чему машина легко движется по мягкому грунту.

К раме можно прикрепить различные специальные устройства, которые позволяют выполнять различные работы на огороде. Однако робот также оснащен электроникой, которая управляет различными процессами. В данный момент машина существует только в виде лабораторного образца.



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