В РФ создан робот-фермер

Новый робот Farmerbot умеет полоть грядки, а также управлять поливом. Кстати, изобретателями этой умной автономной машины являются студенты из ФПМИ.

Молодые специалисты отмечают, что созданный ими робот станет незаменимым помощником на небольших приусадебных участках и дачах. Конструкция очень проста. Ходовая часть поставлена на алюминиевую раму, благодаря чему машина легко движется по мягкому грунту.

К раме можно прикрепить различные специальные устройства, которые позволяют выполнять различные работы на огороде. Однако робот также оснащен электроникой, которая управляет различными процессами. В данный момент машина существует только в виде лабораторного образца.