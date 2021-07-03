 

Стало известно, какую сумму Германия вложит в исследования, связанные с будущим форматом 6G

03.07.2021, 18:40, Новости дня
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Несколько дней назад стало известно, что Германия из своего федерального бюджета намерена потратить 250 миллионов евро на исследования, связанные с созданием нового формате беспроводной связи 6G. Напомним, что сегодня в мире только началось внедрение стандарта пятого поколения беспроводной передачи данных.

Все эти средства пойдут на финансирование работы сразу четырех исследовательских центров и полусотни их партнеров, говорят эксперты.

По прогнозам специалистов, новый стандарт связи будет активно внедряться не позднее 2030 года. В общем, времени остается не так уж много, напоминают специалисты. К тому моменту желательно иметь свои наработки, чтобы не полагаться на зарубежные, за которые наверняка запросят большую цену.



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