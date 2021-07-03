Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает от коронавируса COVID-19

Российский иммунолог Муса Хаитов рассказал, как можно защититься от коронавируса. Оказалось, есть болезнь, которая может обезопасить человека от COVID-19.

Вспыхнувшая во всем мире пандемия коронавирусной инфекции привела к заражению сотен миллионов людей. Мутировавшие патогенны привели к возникновению новых штаммов, бороться с которыми оказалось еще сложнее. Однако, как оказалось, кроме традиционных методов лечения и профилактики смертельно опасного недуга, существуют и альтернативные способы. Об одном из них пояснил Мусса Хаитов, работающий на должности директора Института иммунологии ФМБА России.

Со слов ученого, медики заметили, что от коронавируса реже страдают пациенты с аллергией. Муса Хаитов отмечает, что за время существования COVID-19 постоянно появляются какие-то новые данные, ранее не известные науке. Так, ранее сообщалось о меньшем количестве зараженных курящих. Почему именно аллергики входят в группу с меньшим риском инфицирования, исследователи не могут понять до сих пор. При этом данная информация не должна восприниматься, как возможность не соблюдать правила безопасности. Несмотря на меньшие риски заражения, аллергики также, как и другие все же могут как заболеть, так и тяжело переносить коронавирус и получить затем серьезные последствия.

Кроме того, следует учитывать, что для людей, регулярно испытывающих аллергическую реакцию, должны быть отдельные условия вакцинации. Им нельзя прививаться в период сезонного обострения, при сильной реакции пациентам обязательно следует предварительно сдать анализы крови. Их готовность поставить укол должен оценить соответствующий специалист. Кроме того, ранее эксперты Роспотребнадзора предупреждали о ложности мнения о необходимости приема антиаллергенных лекарств до или после прививок. Их лучше исключить на время, поскольку неизвестно, как такие медикаменты способны повлиять на иммунитет.

Источник: bloknot.ru