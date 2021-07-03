Примеры трендовой летней стрижки “тупой” боб (blunt bob) на разных волосах: цвет, длина, тип

Боб популярен с тех пор, как популярная в 60-е годы модель Твигги ввела моду на эту прическу. С тех пор многое изменилось, однако классический боб по-прежнему актуален. В этом сезоне же самой популярной летней стрижкой будет более современная вариация этой прически – тупой боб. Наша подборка вариантов ношения этой стрижки вдохновит вас на смену образа.

Асимметричный боб

Сочетание асимметричного боба и уникального серебристого цвета волос сделает ваш образ ярким и поможет выделиться из толпы. Этот боб короче сзади и сильно удлинен спереди, что выглядит весьма нестандартно. Такая стрижка будет хорошо смотреться не только на платиновых локонах, но и на любом оттенке волос. А если же вы решите сделать стрижку еще более нестандартной, то можете носить ее с пробором набок.

Боб до плеч

Этот чудесный персиковый цвет волос пастельного оттенка выглядит великолепно. Длина боба до плеч прекрасно удлиняет лицо и делает образ более броским. А прямой пробор и гладкие волосы стали идеальным завершением образа.

Гладкая прическа с челкой

Великолепный тупой боб заканчивается острым срезом на уровне линии подбородка, который дополняет прямая челка. Такая прическа хорошо обрамляет лицо и подчеркивает все достоинства внешности. Она выглядит очень элегантно и сдержанно, а сам стиль прически напоминает образ парижанок.

Теплые рыжие оттенки волос

Прическа такого типа прекрасно смотрится на всех видах волос. Однако в сочетании с оттенками рыжего получается по-особенному солнечный и теплый образ. Тупой боб в сочетании с челкой на рыжих волосах выглядит непринужденно и легко.

Шоколадно-коричневый удлиненный боб

Свои прекрасные шоколадные волосы эта девушка решила обрамить с помощью удлиненного боба, и как результат у нее получился потрясающий образ. Ее боб помимо удлиненных передних прядей отличается также закругленной формой. Удлиненный боб обычно делают на прямых волосах, однако он может так же хорошо и интересно смотреться на натуральных волнистых прядях.

Сочетание с волнами

Волнистым волосам, пожалуй, идеально подойдет любая прическа. Тупой боб может иметь множество текстур, и потому он хорошо сочетается с волнами, к тому же завитки делают прическу более живой и подвижной.

Боб до плеч насыщенного коричневого цвета выглядит великолепно. А легкие отблески карамельного и светлого оттенка по всей длине придают волосам объем и зрительно приподнимают их у корней. Разнообразные слои по всей длине и мягкие завитки прекрасно завершают прическу, придавая образу упругость и пышность.

Черный косой боб

Этот великолепный черный боб срезан под идеальным углом. Эта прическа выглядит потрясающе и очень эффектно.

Сочетание с прямой челкой

Короткий боб с ровной челкой в красивом и насыщенном шоколадно-коричневом тоне с концами более светлого оттенка идеально подойдет для обладательниц густых волос. А в сочетании с челкой и немного взъерошенными волосами эта прическа выглядит очень естественно и непринужденно.

Если вы ищете свой вариант прически, то почему бы вам не вдохновиться одной из стрижек в этом посте? Они все выглядят очень стильно и интересно.