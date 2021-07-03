 

Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления

03.07.2021, 18:08, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не измерять давление после физических нагрузок или в спешке.

Кроме того, как отметил медик, для правильного проведения процедуры важна и поза, в которой находится человек.

«Как нельзя? Нельзя вот – наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. … Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.

Также врач отметил, что для более точных измерений следует проверить давление как на левой руке, так и на правой.

Ранее Мясников предупредил об опасности корвалола при сердечном приступе. По словам врача, использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата.



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