 

Мнение: Россия отказалась от украинского сахара

03.07.2021, 18:04, Разное
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Правительство Россиии запретило ввозить в страну территории Украины сахар, макароны, пальмовое масло, кетчуп, майонез, готовые супы и бульоны, мороженое, минеральная вода и газированные напитки…

Справедливости ради, конечно, надо сказать, что этот запрет стал ответом на запрет ввозить из России на Украину пшеницу, подсолнечное масло и моющие средства…

Но мне вот что интересно, после запрета на ввоз в Россию сахара из Украины, стоимость сахара в России поползет вверх? Или российский сахарный рынок даже не заметит обнуления украинских поставщиков? Сахара в стране и так перепроизводство, и стоимость сахара вроде бы, наоборот,  уже давно должна начать снижаться?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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