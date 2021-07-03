Мнение: Россия отказалась от украинского сахара
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Правительство Россиии запретило ввозить в страну территории Украины сахар, макароны, пальмовое масло, кетчуп, майонез, готовые супы и бульоны, мороженое, минеральная вода и газированные напитки…
Справедливости ради, конечно, надо сказать, что этот запрет стал ответом на запрет ввозить из России на Украину пшеницу, подсолнечное масло и моющие средства…
Но мне вот что интересно, после запрета на ввоз в Россию сахара из Украины, стоимость сахара в России поползет вверх? Или российский сахарный рынок даже не заметит обнуления украинских поставщиков? Сахара в стране и так перепроизводство, и стоимость сахара вроде бы, наоборот, уже давно должна начать снижаться?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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