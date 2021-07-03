Позор с полномочиями

Пресс-конференцию Станислава Черчесова можно было не слушать за полным отсутствием какого-либо смысла.



Станислав Черчесов. Фото: РИА Новости

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов во время своей почти трехчасовой пресс-конференции произнес несколько понятных и относительно логичных фраз. Одну из них точно могут взять на вооружение все облеченные властью чиновники и политики, и члены партии «Единая Россия» в первую очередь. Накануне на заседании технического комитета Российского футбольного союза выступление сборной РФ на чемпионате Европы признали неудовлетворительным (одна победа, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 2 -7, последнее место в группе «В», и неофициальное звание самой серой команды турнира). Ответ Станислава Саламовича звучит так: «Не согласен, что работа признана неудовлетворительной. Результат — неудовлетворительный. А работа выполнена «от и до».

От главного тренера и ждали объяснения, что привело к нежелательному, мягко говоря, результату. Что это была за работа, которая завершилась столь плачевно. Ожидания оказались напрасными, потому что ждать от госслужащего высокого ранга — а Черчесов считает свою должность именно государственной — какого-либо признания собственных ошибок абсолютно бессмысленно.

И перед кем человеку, которому доверили столь серьезный пост, отчитываться? Перед журналистами — да смешно. Перед негативно настроенными болельщиками? А что они понимают?

Перед экспертами? Да они штабные офицеры — в отличие от Черчесова, который считает себя полевым командиром. Правда, еще он назвал себя «солдатом своей страны», так что стоит разобраться в полномочиях.

Итак, «полевой командир» подразделения, именуемого «национальная сборная России», полностью провалил главный турнир трехлетия, и не выполнил поставленной перед ним задачи. По Черчесову он не приглашался на должность — «это было назначение, которое не обсуждается. Это приказ к исполнению. Мне дали задание — и я его выполняю. Уже пять лет». В футболе понятия «приказ» нет, но примем за данность терминологию главного тренера сборной России. Три года справлялся с заданием, дальше перестал, пока совсем не завалил дело. По логике и ответ надо держать согласно приказу — вначале перед непосредственным командиром, то есть президентом РФС Александром Дюковым. Встреча состоялась, но разговора об отставке, со слов Черчесова, не было. Все чего-то ждут.

И какая может быть отставка, если «надо сначала выдохнуть, и спокойно ко всему прийти. А об отставке мы спокойно и по-деловому поговорим… Сказать «спасибо, до свидания», можно. А кто дальше будет делать — уже сложнее. Мы не в песочнице играем».

Браво, Станислав Саламович, вы в государственном тренде. Действительно, кто будет делать, если не он? Ничего это не напоминает?

Неважно, как выполнять — важно, чтобы он, а уж как получается — надо обсуждать. Спокойно, с толком, с расстановкой. Вот еще одна цитата с пресс-конференции:

«В спорте ответственность за результат несет главный тренер. Если результата нет — надо сесть и поговорить».

Еще про «государственное дело». По Черчесову «с первой секунды вступления в должность я считаю ее государственной». «Служит России» Станислав Саламович не просто так, это оценено в 2,5 миллиона евро в год — четвертая позиция среди всех главных тренеров команд — участников Евро-2020. Я уже как-то упоминал, что зарплата главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна в десять раз меньше. Датчане, как известно, камня на камне не оставили от нашей доблестной сборной, и это вполне достойный повод спросить тренера-неудачника, за что государственный служащий получает такие деньги?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голова в песке

Никто из ответственных за российский футбол лиц и не собирается посыпать голову пеплом после провала на Евро-2020

Не в зарплате дело, а в том, чтобы слово «ответственность» понимать не абстрактно, как это водится у российских властей, а совершенно конкретно, не размазывая слово по столу. Не справился, допустил провал на вверенном тебе участке — уходи незамедлительно. Остаться после такого позора, который случился со сборной РФ — а Станислав Черчесов, судя по этой крайне расплывчатой пресс-конференции, уходить и не собирается — означает лишь то, что

степень ответственности у него крайне низкая. Как у всех, впрочем.

Черчесов у автомобиля. Фото: РИА Новости

У Станислава Саламовича Черчесова, в прошлом хорошего вратаря, почти полста матчей проведшего за национальную сборную, есть заслуги, главная из которых — выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. Не все, далеко не все попадание в восьмерку лучших команд считают выдающимся достижением, и тем более триумфом, но примем за данность и звания «заслуженный мастер спорта» всем футболистам, и орден Александра Невского главному тренеру. Выход в финальную часть Евро-2020 — тоже во многом заслуга Черчесова и его штаба. Но это было лишь полдела, и главный тренер знал, на что подписывается.

Да, были объективные трудности — а у кого их не было? Да, выбор футболистов, способных на равных играть с лучшими командами Европы, ничтожно мал. Но мал не настолько, чтобы его команда выходила на матч с фаворитом на полусогнутых, а главный тренер рассказывает, что «по пробегу мы вторые после Чехии», а претензия к команде после матча с Бельгией у него было только одна: «Не было лежащих бельгийцев, ни одной карточки не получили». Очень по-черчесовски. Как и то, что «психолога в команде у меня не будет», Очевидно, будет духовник, что уже, кажется, сборной Черчесова предложено.

«Наши футболисты хотят, но не могут». «Те, кто вроде бы мог — не в том состоянии по той или иной причине». «Можно было лучше, можно было нет». Вот, собственно, все откровения, предназначенные для аудитории, которую Станислав Саламович, если исходить из его брутально-простецкого стиля общения, откровенно не уважает. Конечно, выдающимся тренером может быть и человек, не блещущий интеллектом, и просто откровенный хам, и все это может выдаваться за особенности характера, и прощаться чуть ли не всеми — но до поры до времени, когда слушать откровения «государственного человека» становится просто невыносимо.

Но ему же не наше мнение важно. Он же вещал в прямом эфире с государственных высот. А если кто этого не понял, тот может быть свободен.

Владимир Мозговой

—