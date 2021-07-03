МИД Украины: Крымская платформа – это способ вернуть людям в Крыму их права

“Крымская платформа – это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая свободой вероисповедания. А также позволить им использовать международные банковские системы, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовым режимом, выбирать свой телеканал или свое правительство”, – написал Кулеба.

#CrimeaPlatform is a way to give people in Crimea their rights back, from access to education to religious freedom. As well as to allow them to use international banking systems, protect property in courts, enjoy visa-free travel, choose their TV channel or their government.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 3, 2021

Накануне глава МИД Украины призвал страны присоединяться к Крымской платформе для защиты аспектов, “которые их больше всего волнуют”.

В интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля, Кулеба сообщал, что “для проведения приличного саммита у нас уже достаточно партнеров”, но не стал называть лидеров стран, которые согласились принять участие в Крымской платформе.

Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. По словам Кулебы, из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На высоком уровне на саммите Крымской платформы также будут представлены США.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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