 

В РФ состоялась презентация смартфонов Tecno

03.07.2021, 17:46, Новости дня
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В рамках летней интернет-конференции компания Tecno представила ряд новых смартфонов, которые вскоре выйдут, в том числе и на российский рынок.

Новинки, в целом, составляют две линейки новых гаджетов: CAMON и POVA. В частности, интерес экспертов вызвала модель 17Р, относящаяся к первой из упомянутых линеек. Она оснащена умной камерой, умеющей самостоятельно выбирать режим съемки для разных видов экспозиции.

Зато в геймерском смартфоне POVA 2 установлен более мощный аккумулятор, позволяющий продлить время автономной работы при высоком потреблении энергии. С другой стороны, модель 17Р отличается почти планшетным экраном, размер которого составляет 6,78 дюйма по диагонали. Кстати, искусственный интеллект со временем начинает учитывать пользовательский опыт.



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