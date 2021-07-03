В РФ состоялась презентация смартфонов Tecno

В рамках летней интернет-конференции компания Tecno представила ряд новых смартфонов, которые вскоре выйдут, в том числе и на российский рынок.

Новинки, в целом, составляют две линейки новых гаджетов: CAMON и POVA. В частности, интерес экспертов вызвала модель 17Р, относящаяся к первой из упомянутых линеек. Она оснащена умной камерой, умеющей самостоятельно выбирать режим съемки для разных видов экспозиции.

Зато в геймерском смартфоне POVA 2 установлен более мощный аккумулятор, позволяющий продлить время автономной работы при высоком потреблении энергии. С другой стороны, модель 17Р отличается почти планшетным экраном, размер которого составляет 6,78 дюйма по диагонали. Кстати, искусственный интеллект со временем начинает учитывать пользовательский опыт.