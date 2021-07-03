 

Американский адмирал предрек новые провокации НАТО в отношении РФ и Китая

03.07.2021, 17:44, Разное
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Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис прокомментировал недавний инцидент с британским эсминцем Defender. В авторской колонке издания Bloomberg он предрек новые провокации НАТО в отношении РФ и Китая.
23 июня британский эсминец Defender подошел на опасное расстояние к мысу Фиолент крымского полуострова. Покинуло территорию судно только после предупредительных выстрелов и бомбардировки по курсу его следования. Скандал стал самым крупным за последние годы и вызвал настоящий ажиотаж по всему миру. Ситуацию прокомментировал бывший адмирал военно-морских сил Соединенных Штатов Джеймс Ставридис.

По мнению бывшего верховного главнокомандующего ОВС НАТО, несмотря на рискованность такого необдуманного шага Британии, подобные действия могут продолжаться и далее. При этом размышлениям бывшего высокопоставленного военнослужащего флота Соединенных Штатов можно доверять, так как у него до сих пор есть огромные связи и влияние. Собственные источники Джеймса Ставридиса подтверждают информацию о подготовке новых акций по дискредитации России.

Старшие морские офицеры, по его словам, сообщали ему о планировании аналогичных мероприятий американскими военными флотилии Южно-Китайского округа. Они активно осваивают территорию в районе искусственных островов военного предназначения, которые были возведены Китаем. В будущем соперничество и различные споры будут только увеличиваться. Кроме того, Белый дом постарается реализовать и планы по столкновению Москвы и Пекина.

Источник: inforeactor.ru



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