Американский адмирал предрек новые провокации НАТО в отношении РФ и Китая

Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис прокомментировал недавний инцидент с британским эсминцем Defender. В авторской колонке издания Bloomberg он предрек новые провокации НАТО в отношении РФ и Китая.

23 июня британский эсминец Defender подошел на опасное расстояние к мысу Фиолент крымского полуострова. Покинуло территорию судно только после предупредительных выстрелов и бомбардировки по курсу его следования. Скандал стал самым крупным за последние годы и вызвал настоящий ажиотаж по всему миру. Ситуацию прокомментировал бывший адмирал военно-морских сил Соединенных Штатов Джеймс Ставридис.

По мнению бывшего верховного главнокомандующего ОВС НАТО, несмотря на рискованность такого необдуманного шага Британии, подобные действия могут продолжаться и далее. При этом размышлениям бывшего высокопоставленного военнослужащего флота Соединенных Штатов можно доверять, так как у него до сих пор есть огромные связи и влияние. Собственные источники Джеймса Ставридиса подтверждают информацию о подготовке новых акций по дискредитации России.

Старшие морские офицеры, по его словам, сообщали ему о планировании аналогичных мероприятий американскими военными флотилии Южно-Китайского округа. Они активно осваивают территорию в районе искусственных островов военного предназначения, которые были возведены Китаем. В будущем соперничество и различные споры будут только увеличиваться. Кроме того, Белый дом постарается реализовать и планы по столкновению Москвы и Пекина.

Источник: inforeactor.ru