Кисломолочные напитки помогут справиться с жаркой погодой

В жаркую погоду необходимо потреблять больше жидкости. Лучше всего справиться со зноем помогают не колы, а обычные кисломолочные напитки.

В летнее время из-за высоких температур воздуха особенно сильно хочется пить. Эксперты рассказали, чем лучше всего восстанавливать водный баланс организма. Как оказалось, лучше не выбирать для утоления жажды какие-либо колы и лимонады. Оптимальным вариантом специалисты считают кисломолочные напитки вроде кефира, айрана и т.п.

Кроме возмещения потерянных жидкостей, кисломолочные продукты насыщают организм солями и микроэлементами. Ученые отмечают, что потребляемые жидкости должны иметь комнатную температуру, не ниже 12 градусов по Цельсию. Всего в сутки следует употреблять 2-2,5 литра воды, увеличивая норму до 3,5 литра в жаркое время. Питье необходимо разделить на небольшие порции объемом не более 200 миллилитров.

Необходимость же дополнительно к чистой воде принимать кисломолочные напитки вызвана потерей солей вследствие усиленного потоотделения. Обогатив рацион ряженкой или йогуртом, можно не только защититься от жары, но и сохранить здоровье.

Источник: vologda.mk.ru