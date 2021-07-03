 

Собянин: ежедневно вакцину от коронавируса получают 60-70 тысяч человек

03.07.2021, 17:38, Разное
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Об этом говорится в сообщении столичного мэра Сергея Собянина, опубликованном в его официальном блоге. По словам градоначальника, на сегодняшний день вакцинация от коронавируса набрала в Москве “хорошие обороты”. При этом число ежедневных прививок планируется только наращивать, в том числе за счет того, что работники, приезжающие в Россию из-за рубежа, будут проходить вакцинацию. Собянин отметил, что пропускную способность прививочных пунктов для граждан других стран в ближайшее время увеличат до 20 тысяч человек в сутки.

Он отметил, что также начала функционировать система QR-кодов, миллионы человек получили сертификаты о прохождении вакцинации. Для того, чтобы упростить получение QR-кодов столичные власти планируют начать sms-рассылку об отрицательном результате тестов на коронавирус.

Кроме того, Собянин сообщил, что уже более 1500 московских предприятий отчитались о вакцинации 60% сотрудников первым компонентом. Он заявил, что первые сто предприятий, которые вакцинируют 60% своих работников получат от властей гранты в размере 100% НДФЛ, заплаченного за последние 12 месяцев. При этом сумма гранта не может превышать 5 млн рублей. А заведения общепита, которые по итогам третьего квартала не допустят нарушений, касающихся использования QR-кодов, получат гранты на полную оплату коммунальных выплат за этот период.



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