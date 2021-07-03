Для женщин старше 60 лет: 10 модных коротких стрижек, которые придадут объем волосам

Какую стрижку подобрать обладательницам тонких коротких волос старше 60 лет? На самом деле вариантов великое множество. При выборе прически в первую очередь ответьте себе на вопрос, что вы хотите подчеркнуть: глаза, скулы или подбородок? Стилист назвал 10 модных стрижек для женщин старше 60 лет, которые придадут волосам объем.

Короткая пикси

Короткая пикси с тонкой челкой – универсальный вариант для женщин старше 60 лет. Чтобы придать прическе объем, приподнимите волосы на макушке.

Короткая стрижка для наиболее тонких волос

Еще один вариант короткой стрижки с объемом на макушке. Обратите внимание, как красиво уложены пряди, подчеркивая натуральный цвет волос. Такого эффекта можно достичь при помощи брашинга.

Прерывистая пикси

А как вам такой вариант стрижки пикси? Ее преимущество заключается в простоте укладки. Просто нанесите на сухие пряди немного текстурирующего крема, чтобы придать волосам форму. Но помните, что такую стрижку придется обновлять у парикмахера каждые 6-8 недель.

Текстурный боб

Еще одна универсальная стрижка, которая придает образу легкость и элегантность. Ее достаточно легко укладывать, и она подходит обладательницам любого типа волос. Если вы хотите подчеркнуть красоту шеи, то короткий боб – идеальный вариант.

Прерывистый боб для коротких тонких волос

На главном фото также показан один из вариантов стрижки боб с челкой. Напомним, что челка – один из главных трендов этого года.

Кудрявая пикси

Эта стрижка подойдет обладательницам тонких вьющихся волос длиной до подбородка. Она придает волосам объем и густоту и визуально делает лицо моложе.

“Лохматый” боб

Эту прическу стилист советует выбрать женщинам, которые хотят создать ретро-образ. Комбинация неровных концов и слоев придает прическе легкую игривость и смотрится очень модно.

Многослойный боб

Известное заблуждение, что очки портят внешность, заставляет некоторых женщин с плохим зрением сомневаться в своей привлекательности. Но давно известно, что правильно подобранные очки способны подчеркнуть красоту своей обладательницы. А дополнить образ поможет стильная прическа.

Многослойный боб идеально подчеркнет волнистую текстуру волос. Легкие волны можно создать при помощи плойки или утюжка. И не забудьте выпрямить челку, чтобы еще лучше подчеркнуть текстуру волос.

Боб до мочек ушей

Если вы не хотите коротко остригать волосы, то обратите внимание на этот вариант стрижки боб. Тонкие пряди, если их правильно укладывать, визуально добавляют объем волосам.

Пикси-боб

Комбинация двух модных стрижек “освежает” образ и создает объем у макушки и темени.