 

Власти Таджикистана объявили об обязательной вакцинации от COVID

03.07.2021, 17:14, Новости дня
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Республиканский штаб по усилению мер против распространения COVID-19 в Таджикистане объявил об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей старше 18 лет.

«Граждане, которые не сделали прививку от инфекции, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу, в больницу или поликлинику», – передает Sputnik со ссылкой на ведомство.

Вакцинация от коронавируса в стране проводится бесплатно. Кроме того, ведомство порекомендовало въезжающим в Таджикистан сдать тест на COVID-19 и вне зависимости от результата в течение десяти дней находиться на самоизоляции. Также граждан республики предостерегли от посещения и проведения массовых мероприятий, таких, как свадьбы и другие торжества с большим количеством гостей.

В связи с новой волной коронавируса в Таджикистане, Штаб призвал жителей страны соблюдать необходимые правила безопасности: не забывать о социальной дистанции, носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками.

О второй волне COVID-19 в стране объявили 21 июня. До этого с января в Таджикистане не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане разрешат посещать мечети только с ПЦР или антителами к COVID.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером РФ Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами.



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