Пушков после ошибки CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор

Российский сенатор Алексей Пушков после казуса американского телеканала CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор.

«На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина – очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», – написал Пушков в Twitter.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор».

Ранее Пушков заявил, что Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины.