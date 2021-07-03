Осужденного экс-президента ЮАР пришли защищать зулусы с копьями и луками

Возле поместья бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы собрались воины в одежде зулусов с копьями, топорами и луками, чтобы защитить его от заключения на 15 месяцев по решению Конституционного суда.

По данным местных СМИ, основную часть находящихся сейчас у ворот поместья Зумы людей составляют воины подразделений королевского дома зулусов. Закон разрешает им иметь традиционное вооружение: луки со стрелами, копья и обтянутые кожей деревянные щиты. Подразделения, известные как Полки амазулу, охраняют членов королевской семьи, а также участвуют в церемониальных мероприятиях.

Пока власти не предпринимают никаких действий в отношении собравшихся, хотя в ЮАР действуют жесткие меры по борьбе с третьей волной коронавируса и массовые мероприятия и собрания запрещен, передает ТАСС.

Королевская семья зулусов уже заявила, что не связана с нынешними действиями Полков амазулу. «Никто не отдавал воинам приказ направляться на защиту Зумы», – подчеркнул представитель королевского дома принц Тулани Зулу.

Он отметил, что большинство находящихся сейчас у дома бывшего главы государства мужчин не члены королевского полка, а «молодые люди, которые выдают себя за них».

Ранее Конституционный суд Южно-Африканской Республики признал бывшего президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам заключения. Его обвинили в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. Суд предписал экс-президенту к 4 июля добровольно явиться в полицейский участок и сдаться властям. В противном случае Зуму арестуют и посадят в тюрьму. В пятницу Зума подал ходатайство в КС об отмене постановления. Адвокаты экс-президента аргументировали это тем, что тюремное заключение негативным образом повлияет на здоровье 79-летнего политика.

Тем временем, в Высшем суде провинции Квазулу-Наталь 19 июля начинается процесс над Зумой и французской военно-промышленной группой Thales. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции, рэкете и легализации незаконно заработанных средств. В случае признания виновным экс-главе государства грозит до 25 лет тюрьмы. В центре разбирательства находится контракт на 2,5 млрд долларов, который Thales подписала в 1990-е годы для поставки ЮАР боевых кораблей. Прокуратура обвиняет Зуму в получении от Thales взяток в размере 500 тыс. рандов (30 тыс. долларов) в год. Экс-президент настаивает на своей невиновности и называет судебный процесс политически мотивированным.

Зума был избран президентом ЮАР в мае 2009 года, а через пять лет был переизбран на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением обвинений в коррупции.