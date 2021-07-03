Латвия вслед за Литвой усилила охрану на границе с Беларусью

…из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Латвия усилила контроль на границе с Беларусью из-за большого потока нелегальных мигрантов в Литву. Об этом пояснил и.о. заместителя главы Госпогранслужбы страны Андрей Рогозин, его слова приводит Латвийское радио и телевидение.

«На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты. Тем более, что всех нарушителей границы приходится впускать в страну и проверять. Часть из них действительно соискатели убежища, но бывают и боевики, воевавшие в неспокойных регионах», — сказал Рогозин.

Он также сообщил, что помощь в осуществлении контроля на границах Латвии и Литвы оказывает европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex. По словам Рогозина, с 1 июля Латвия уже принимает нескольких офицеров с техническими средствами и патрульной машиной. Он уточнил, что такую же поддержку получила и литовская сторона.

Накануне власти Литвы объявили режим экстремальной ситуации в стране из-за потока мигрантов. Сообщалось, что за сутки на границе задержали 150 человек, что почти в три раза больше, чем днем ранее.

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В конце мая Александр Лукашенко пригрозил ослабить миграционный контроль на границе с Европой после реакции на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание экс-редактора NEXTA Романа Протасевича. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить»,— говорил он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров и в сопровождении истребителя МиГ-29. На борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, жительница РФ Софья Сапега. Обоих задержали белорусские силовики, девушку арестовали на два месяца.

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