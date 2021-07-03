 

“Мы немного в п…здеце”. Победительница “Холостяка 9” пожаловалась, что не может переехать в новый дом

03.07.2021, 16:54, Новости дня
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По словам девушки, они вместе с супругом Никитой Добрыниным не могут полноценно заселиться, так как в доме все еще продолжаются ремонтные работы.

“Ребята, мы немного в п…здеце. По другому просто ситуацию не назовешь. Потом мы будем дому радоваться, но сейчас от бессилия хочется рыдать. Ты тратишь огромные деньги на ремонт, а получаешь… Хочется уехать в роддом на три дня, а приехать – и чтобы всего этого не было”, – пожаловалась Квиткова.

Скриншот: kvittkova / Instagram

По словам девушки, в доме не готовы санузлы, кухня, прихожая, гардеробная.

“Я сегодня от бессилия просто плакала, потому что я разговаривала с подрядчиками, а в ответ слышу просто ничего. Никакого ответа нормального”, – говорит она.

В ответ на вопросы подписчиков, почему пара не осталась на съемной квартире, Квиткова объяснила, что они жили в однушке, где не было места даже для детской кроватки.

Скриншот: kvittkova / Instagram

В последнем Stories, опубликованном 3 июля, Квиткова сообщила, что заселилась в отель.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Контекст:

Весной 2019 года Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта “Холостяк” на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).

В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын.

Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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