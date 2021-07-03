 

Минэкономики Украины опубликовало расчет стоимости топлива. Цену на бензин повысили почти на гривну

03.07.2021, 16:54, Новости дня
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Расчетные цены для бензина повысили до 26,64 грн за литр, а для дизельного топлива – до 22,55 грн за литр. Последний раз Минэкономики публиковало расчеты стоимости бензина и ДТ 14 июня. Тогда ведомство закрепило цену литра бензина на уровне 25,82 грн, а дизельного топлива – 22,09 грн за литр.

На европейских рынках рост котировок на основные виды нефтепродуктов продолжается, за месяц он составил в среднем 5–6%. Нефть марки Brent на этой неделе достигла отметки $77 за баррель, написало enkorr.

Участники рынка отмечают, что рост европейских котировок влиял на внутренние оптовые цены украинского рынка весь июнь. В итоге за месяц цены в крупном опте топлива выросли на 500 грн за тонну дизельного топлива (+1,8%) и на 950 грн за тонну (+4,5%) на бензины. По оценкам “Консалтинговой группы А-95”, потенциал роста цен на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС составляет минимум 40 коп. за литр.

Контекст:

Правительство Украины на заседании 14 мая установило предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций: цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – на 5 грн. Госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива нужно, чтобы предотвратить злоупотребления субъектами хозяйствования и обеспечить доступность топлива для населения, объяснили в Минэкономразвития. В ведомстве назвали меру временной и вынужденной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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