 

“Буду поддерживать”. Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020

03.07.2021, 16:54, Новости дня
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“Сегодня будет непросто победить, но дорогу осилит злое… Ну, в общем, очень упрямый. Буду поддерживать. Так хочется пройтись вечером с собакой в футболке победителя мимо опечаленных горожан, а билеты на полуфинал (на “Уэмбли”) уже есть! Дух в помощь!” – написал он.

Свой пост российский бизнесмен сопроводил собственным фото, на котором он одет в футболку украинской сборной.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2846976558886827&id=100007235320406

Контекст:

Вечером, 3 июля, на стадионе “Олимпико” в Риме украинская сборная сыграет с Англией в четвертьфинале чемпионата Европы. “ГОРДОН” будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нынешний чемпионат стал первым для Украины, в котором национальная сборная вышла в плей-офф.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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