«Лягушатникам лучше не нарываться» – Мария Захарова поставила на место французских провокаторов, затеявших скандал с шампанским

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook умело осадила французских провокаторов из конторы Moët & Chandon и Hennessy, которые устроили скандал вокруг поставок шампанского в Россию.

Захарова подчеркнула, что конфликт начался именно с отказа фирмы поставлять свою продукцию.

– Работая на российском рынке, необходимо соблюдать российское законодательство. Точка. И если те или иные его положения не устраивают, это не повод устраивать истерику и прекращать поставки, – пишет она.

Дипломат напомнила, что многие в России родились и выросли в Советском Союзе.

– Все мы пили советское шампанское в нашей советской юности и молодости, и смею заверить: ни у кого при этом не возникало и близко никаких мыслей о Франции. Прошли годы и теперь ко всеобщему недоумению заявились французы качать права. У вас там ничего не лопнет, уважаемые? – задаётся риторическим вопросом Захарова. – Большинство населения высказалось бы более резковато, но абсолютно справедливо: лягушатникам лучше не нарываться.

Представитель МИД напомнила и про события прошлых веков, в связи с чем усомнилась в правомерности претензий французов.

– Обращаясь к пушкинским Моське и слону, хочется напомнить мудрость поэта: именно ничтожества обладают наиболее визгливыми голосами. Нация, которая за один день сдалась Гитлеру, хочет поучить страну-победитель, как называть вина? Господину Макрону я советую утихомирить своих виноделов, поскольку у нас уже был в 1812 году опыт усмирения зарвавшихся и я думаю, Сергей Кужугетович подтвердит: можем повторить. Но это вряд ли кому-то понравится. Поэтому если кто-то с утра съел не ту жабу, даю вам добрый совет: помолчите, господа, пока не отпустит, – заключила она.

—