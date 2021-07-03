В Сети появились первые изображения Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 11T Pro

В Сети появились первые изображения грядущих новых флагманов компании Xiaomi. Mi 11T и Mi 11T Pro Mi 11 получили очень узкие рамки экрана и вырез для фронтальной камеры вместо датчика под дисплеем.

Выпуск новой линейки флагманских смартфонов готовит китайская компания Xiaomi. Ранее пресс-служба бренда сообщала, что следующее, одиннадцатое поколение серии Mi официально покажут во время презентации в августе. Однако уже сейчас в интернете можно подробно рассмотреть детали грядущих новинок.

Сетевой информатор, публикующийся под никнеймом Digital Chat Station, обнародовал изображения моделей Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 11T Pro. При этом стоит отметить, что другие блогеры, комментирующие рендеры, утверждают, что появившиеся материалы относятся к модификациям, которые не будут выпущены на рынок, поскольку не были утверждены руководством компании.

Согласно инсайдерской информации, новые флагманы получат ультраузкие рамки. Кроме того, вверху дисплея по центру расположен вырез для фронтального объектива. Стоит также отметить, что ранее эксперты предполагали, что селфи-сенсор будет интегрирован под экранную панель. При этом камера на тыльной крышке аппарата, как и ее дизайн будут отличаться от десятого поколения линейки. Блок в версии Pro получит верхний датчик огромного размера и перископный модуль.

Из другой известной информации о новых флагманах от Xiaomi сообщалось о поддержке сверхширокополосной технологии UWB. Также предполагается, что аппараты получат быструю проводную зарядку на 120 Вт и 70-ваттную беспроводную. Что из указанного будет все же реализовано в устройствах, станет известно уже через месяц.

Источник: www.ixbt.com