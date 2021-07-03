Meizu 17 Pro с обратной зарядкой можно купить с огромной скидкой в интернете

В интернете появилась возможность купить с огромной скидкой новый флагманский смартфон от бренда Meizu. 17 Pro с обратной зарядкой предлагается по акции на интернет-ресурсе JD.com.

Новый флагманский смартфон вывела на рынок китайская компания Meizu, 17 Pro получил актуальные технологии и стильный дизайн. Так, дисплей диагональю 6,6 дюйма Samsung Super AMOLED получил вырез для фронтального объектива. Продуктивность и быстродействие устройству обеспечивает однокристальная система на восьми ядрах. Дополняет процессор чип оперативной памяти типа LPDDR5 емкостью 8 гигабайт и 128-гигабайтный флэш-накопитель UFS 3.1.

Кроме того, Meizu 17 Pro оборудован стереодинамиками и керамической тыльной крышкой, на ней расположен блок основной камеры. Ее главный объектив Sony IMX686 получил разрешение в 64 миллиона точек. Также в модуле есть широкоуголный 32-мегапиксельный сенсор, датчик глубины Samsung S5K33D и телеобъектив разрешением в 8 мегапикселей.

Автономность смартфона обеспечивается аккумулятором вместительностью 4,5 тысячи мАч. Батарея также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Ватт и беспроводную быструю 27-ваттную mCharge Super Wireless. С ее помощью можно всего за полчаса пополнить запас энергии на 47%. Еще одной изюминкой станет функция умной зарядки и обратной зарядки для часов или гарнитуры.

Сейчас Meizu 17 Pro можно купить на интернет-площадке JD.com с огромной скидкой в 200 долларов. Таким образом, стать обладателем модного и функционального девайса можно всего за 400 долларов США.

Источник: www.ixbt.com