Каскад и еще несколько трендовых стрижек сезона, которые вдохновят на перемены

Стрижки для волос средней длины считаются самыми популярными. Тенденция к такой длине сохранится и у нас на протяжении всего 2021 года. И это неудивительно, ведь средняя длина всегда добавляет женственность, что позволяет создать образ очаровательной дамы. Сегодня мы покажем самые модные стрижки для волос средней длины на 2021 год.

Каскад на средних волосах

Эта классическая стрижка уже побила всевозможные рекорды в мире моды на прически. Безупречный внешний вид и простота укладки делают ее востребованной, даже несмотря на постоянные изменения в тенденциях. Каскад добавляет образу естественность, которая является писком последних лет.

Боб с неровным срезом

Стрижка классического боба остается в моде, но стилисты предлагают более воздушный и слегка причудливый вид прически. Характерной чертой стрижки является необычный разорванный разрез. С помощью такой технологии получается создать образ потрясающей и свободной от ограничений модницы.

Хвост лисы

Эффект тандема необычной формы и красочного оттенка волос позволит вам стать фавориткой любого вечера.

Стрижки с асимметрией

Асимметрия будет особенно популярна в этом году. По мнению стилистов, чем она больше, тем более модный у вас образ.

Другие идеи стрижек

Стрижка средней длины – идеальный вариант, она позволяет выглядеть женственно и эффектно, но при этом не мучиться со сложной укладкой волос.

Из такой стрижки легко сделать что-то короткое или же немного отрастить волосы, если вы захотите сменить длину.

Вы можете сделать ее более яркой, добавив цвета.

Но в то же время на волосах средней длины хорошо смотрятся натуральные оттенки.

Блонд в сочетании с пляжными волнами – идеальный вариант для жаркого лета.

Средние стрижки уже несколько лет остаются на пике популярности, так что если вы ищете что-то новое и модное – можете смело делать себе любую из представленных выше.