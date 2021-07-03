МИД заявил о направленности японо-американских учений на Хоккайдо против России

Москва рассматривает военные учения на острове Хоккайдо как «обеспечение узкобловых интересов военного альянса Японии с Вашингтоном», при этом Токио уходит от конструктивного диалога с Москвой в сфере безопасности, заявили в пресс-службе российского МИД.

«Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на «критическую значимость» для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед – Российская Федерация», – говорится в заявлении МИД России.

В министерстве указали, что таким образом, Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области.

«В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном», – отметили в ведомстве.

МИД также подчеркивает, что Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по обоснованным озабоченностям Москва в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области.

«Будем внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования», – заключили в министерстве.

Совместные учения «Восточный щит» Япония и США проводят с 1985 года. Они призваны укрепить взаимодействие между подразделениями военнослужащих двух стран, а также повысить тактическую и боевую готовность. В этом году военные учения проходят с 24 июня по 11 июля.