Стало известно место похорон Николая Сличенко

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03.07.2021, 16:03, Новости дня
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Народный артист СССР Николай Сличенко будет похоронен 4 июля на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с режиссером и художественным руководителем Московского цыганского театра «Ромэн» начнется в 10 часов в здании театра, отпевание пройдет в 13.30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, передает РИА «Новости».

Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни. Причина смерти исполнителя цыганских песен не называлась. В театре «Ромэн» подчеркнули, что худрук не болел коронавирусом.



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