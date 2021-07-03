 

Выпускникам школы в Петербурге выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами

03.07.2021, 16:02, Новости дня
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В школе Калининского района Санкт-Петербурга выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами, сейчас их исправляют, чтобы выпускники могли подать документы для поступления в вузы, сообщили в пресс-службе администрации района.

«В одной из школ 42 выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Сейчас школа готовит новые коды. Аттестаты с правильными кодами выдадут на следующей неделе, на поступление в вуз этот не повлияет, ведь прием документов у абитуриентов длится до 25 июля», – передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию района.

QR-коды в аттестатах в этом году используются впервые, они генерируются в специальной программе и выпускаются школой.

«В школе в этом году 43 выпускника, они сделали первый QR-код, проверили его – он был верен, и они начали делать следующие. В итоге 42 кода оказались с ошибкой. Педагогический состав школы и мы приносим свои извинения выпускникам из-за этой ситуации», – уточнили чиновники.

Ранее сообщилось, что аттестаты российских школ начнут маркировать QR-кодами в 2021 году в соответствии с приказом министерства просвещения РФ. Сам код располагается на оборотной стороне титула аттестата. Это должно позволить подтвердить подлинность документа и избежать подделок



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