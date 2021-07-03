 

Хакеры парализовали работу крупной сетей супермаркетов в Швеции

03.07.2021, 16:02, Новости дня
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Одна из крупнейших сетей шведских супермаркетов Coop Sweden подверглась хакерской атаке и была вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах, сообщили западные СМИ.

«Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться», – говорится в заявлении Coop Sweden, передает «Интерфакс».

Атака произошла в пятницу вечером. Coop Sweden не уточнила, как именно хакером удалось завладеть доступом к кассам.

Тем временем СМИ отмечают, что атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.

В конце июня банковский сектор и инфраструктура Германии подверглись масштабной кибератаке. При этом, по мнению западных спецслужб, атака является «местью за санкционную политику в отношении России».

Россия не раз отвергала обвинения Запада в хакерских атаках. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Россия готова к взаимодействию со странами Евросоюза по вопросам кибербезопасности. 



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