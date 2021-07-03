СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане

Супруга Гарри Меган Маркл вместе с детьми осталась в США. Почему на церемонии не было Кейт Миддлтон, известно не было.

Помимо принцев, на церемонии открытия присутствовали только скульптор Ян Ранк-Бродли и дизайнер сада Пип Моррисон. Официальный Instagram-аккаунт принца Уильяма и Кейт Миддлтон опубликовал фото, где возле памятника стоят только сыновья принцессы Дианы.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Инсайдер издания Us Weekly сообщил, что Кейт Миддлтон очень хотела сопровождать Уильяма в тот день, но королевская семья посчитала, что это мероприятие должно состояться только для сыновей Дианы, а не для широкой публики.

Источник добавил, что Кейт Миддлтон наблюдала за церемонией издалека вместе с детьми – семилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи. Ожидается, что остальные члены королевской семьи посетят статую позже.

Контекст:

Принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). В августе 1996 года супруги развелись, а 31 августа 1997 года она погибла. Автомобиль, в котором ехала принцесса Диана со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

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