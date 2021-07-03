Российские военные устроили учения военной авиации в Черным море на фоне учений Sea Breеze

Учебные задания выполняли более 10 самолетов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) РФ и авиацией Южного военного округа (ЮВО).

От морской авиации ЧФ задействовали многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ПВО – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27, рассказало министерство.

Самолеты отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. Перед началом полетов самолетов ЧФ и ЮВО, экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку условных целей. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли “Саратов” и “Орск”, уточнили подробности учений военные.

“Летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 2 июля сообщало, что Россия вывела в Черное море почти весь корабельный состав Черноморского флота.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

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