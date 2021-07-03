Названы симптомы низкого содержания гемоглобина в крови

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03.07.2021, 15:56, Разное
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Медики назвали симптомы, свидетельствующие о низком уровне гемоглобина в крови. Это состояние говорит о проблемах со здоровьем.
Гемоглобин является белком крови, который имеет сложную структуру. Он необходим для осуществления процесса газообмена и поддержания нормального обмена веществ. Гемоглобин отвечает за красный цвет крови, который характерен для нее. Под микроскопом его молекулы представляют собой четыре атома железа.

Показатели гемоглобина в крови зависят от возраста человека и внешних факторов. Например, для мужчин нормой являются значения от 130 до 160 г/л, а для женщин – 115-145 л/г. На итоговый показатель воздействуют множество факторов: физические нагрузки, беременность, прием лекарственных препаратов. Уровень гемоглобина может расти и снижаться.

При низком гемоглобине кожа становится бледной и холодной, а язык – ярко-красным. В уголках рта у человека могут появляться трещинки. Человек может ощущать судороги в ногах, его волосы становятся сухими и ломкими. Результаты проведенных исследований показывают, что у людей с низким уровнем гемоглобина меняется вкус. То же самое может произойти с обонянием.

Человек чувствует слабость, в ряде случаев не исключены обмороки. Низкие показатели отрицательно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, нередко появляется одышка. Вместе с этим нарушается гормональный баланс.

При недостаточном уровне гемоглобина наблюдается нехватка железа. Иногда показатели падают из-за открывшегося внутреннего кровотечения.

Источник: www.pravda.ru



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