 

Бузова ответила на критику Михалкова: «Меня оскорбляют всеми забытые артисты!»

03.07.2021, 15:56, Разное
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Ольга Бузова резко ответила на критику режиссера Никиты Михалкова за ее игру во МХАТе. Также в новой публикации она упомянула экс-коллегу по шоу «Дом-2» Влада Кадони, который обвинил артистку в лицемерии.
Ольга Бузова рассказала, что находится на другом континенте, где проходят съемки шоу для канала ТНТ. Однако каждый день теледива читает негативные отзывы о себе. Она заявила, что ее оскорбляют уже давно забытые артисты. Сейчас Бузова не танцует, не поет, ее нет на телевидении, не публикуются никакие интервью, актриса не играет во МХАТе. Она не понимает, чем мешает другим людям, которые позволяют себе отрицательно высказываться о ней.

Бузова заявила, что ее нельзя назвать лицемеркой только за решение отписаться от всех действующих ведущих проекта «Дом-2». Артистка считает, что данное качество измеряется по другим поступкам. Например, она только на секунду обернулась, а ей «группировка» ведущих шоу «воткнула нож в спину».

Ольга Бузова упомянула и Никиту Михалкова, который нелестно оторвался о ее игре во МХАТе. Артистка напомнила режиссеру, что осталась в прекрасных отношениях с его дочерью Надеждой после проекта «Ледниковый период». Если бы метр хотел высказаться, то попросил бы телефон Бузовой и сказал свое мнение лично, а не ловил дешевый хайп.

Источник: popcake.tv



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