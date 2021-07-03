 

Политолог Злобин рассказал о реакции жителей США на итоги встречи Путина и Байдена

03.07.2021, 15:50, Разное
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Об этом сообщил американо-российский политолог Николай Злобин. Он напомнил, что по итогам саммита в Женеве 16 июня президенты США и России подписали совместное заявление о приверженности Вашингтона и Москвы контролю над стратегическими вооружениями. В нем также говорится, что в ядерной войне победителей быть не может, поэтому лидеры двух стран приняли решение запустить двусторонний диалог в этой сфере. Кроме того, Владимир Путин и Джо Байден договорились вернуть послов.

По мнению Злобина, то, что президент США стал подвергаться травле со стороны американских СМИ сразу после встречи с российским коллегой, вполне объяснимо. По его словам, большинство журналистов в Штатах настроены достаточно антироссийски. Многие американцы ожидали, что на саммите в Женеве Джо Байден поставит на место Владимира Путина, добьется того, что глава России признает свою вину и попросит прощения.

При этом у самого президента США таких ожиданий, разумеется не было, отмечает эксперт, так как Байден — очень опытный политик.

При этом для Кремля главный вопрос в российско-американских отношениях на данный момент может заключаться в том, насколько Байден способен выдержать критику в свой адрес, и не откажется ли он в итоге от договоренностей с президентом России. В таком случае, по словам Злобина, Вашингтон вновь вернется к жесткой риторике в адрес Москвы.



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