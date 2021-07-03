 

“Будут брошены против народа”: эксперт Жилин прокомментировал новую инициативу Киева

03.07.2021, 15:50, Разное
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Таким образом военный эксперт Александр Жилин прокомментировал решение Верховной Рады принять проект закона об отрядах территориальной обороны. Инициатив предполагает деление территории страны на зоны, и в каждой из них может быть сформирован батальон или бригада ТО. Общая численность отрядов будет достигать 140 тысяч человек.

По словам военного эксперта, при СССР создание территориальной милиции было “гениальным решением”. Тогда, как отметил Жилин, страна была в опасности, поэтому нужны были работающие на местах отряды, знакомые с местными жителями и способные контролировать ситуацию. Официальный Киев, по мнению эксперта, решил воспользоваться этой инициативой, чтобы контролировать свои территории.

Жилин уверен: так как на Украине исчезают практически все государственные институты, новые отряды нужны чтобы работать в интересах олигархов. Поскольку социально-политическая обстановка внутри страны на сегодняшний день напряженная и украинцы готовы начать отстаивать свои права, официальный Киев опасается смуты. В какой-то момент отряды ТО могут быть брошены против народа.

Однако в случае боевых действий новые формирования не будут эффективны, так как нужны лишь для выполнения полицейских функций. Для выполнения боевых задач необходимы иная специализация и другая подготовка.



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