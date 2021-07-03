 

Больше не плачем: что нужно сделать с луком, прежде чем нарезать его (хитрость)

03.07.2021, 15:34, Разное
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Лук – овощ, к которому многие люди относятся неоднозначно. С одной стороны, это незаменимое дополнение ко многим блюдам, придающее специфический аромат. Однако многие люди не умеют его резать так, чтобы не плакать во время этого занятия. К сожалению, овощ содержит летучие вещества, которые раздражают нежную слизистую глаз, отсюда и его действие. Поэтому, если вам предстоит почистить и накрошить много лука, ознакомьтесь с небольшой, но очень полезной хитростью.

Почему мы плачем, когда режем лук?

При измельчении овоща нарушается его клеточная структура, что высвобождает заблокированные в клетках ферменты. Одним из них является аллииназа (названная в честь Allium, латинского названия лука), вступающая в реакцию с другим ингредиентом, который также выделяется, когда вы его режете. В результате получается газ, который очень быстро распространяется в воздухе.

Когда он достигает глаз, его молекулы вступают в реакцию с водой, в результате чего образовывается серная кислота, которая раздражает глаза. Слизистая оболочка оборонительно реагирует на это изменение и пытается нейтрализовать кислоту, производя большое количество воды. В результате появляются слезы.

Однако раздражающее действие аллииназы можно нейтрализовать. Вот несколько способов.

Положите в морозилку

Перед тем как нарезать лук, очистите его от шелухи и положите в морозилку на 10 минут.

Низкая температура значительно снижает действие раздражающего вещества, содержащегося в овоще.

Кроме того, вам будет легче нарезать или натереть слегка замороженный лук. Перед нарезкой нож также можно охладить, поместив его на несколько минут в морозильную камеру.

Если же вам нужно ускорить процесс, прежде чем положить лук в морозилку, нужно его разрезать пополам. Так он быстрее заморозится.

Единственное условие – его нужно нарезать, пока овощ не успеет согреться. При использовании этого способа никакого раздражения слизистой нет, глаза вообще не щиплет.

Мокрая резка

Вода – хороший нейтрализатор веществ, выделяемых при резке лука. Перед тем как нарезать овощ ломтиками, обмакните его в воду или нарежьте его в воде. Вы можете сделать это в кастрюле, плоской посуде или под краном. В результате газ, выделяющийся при резке, немедленно вступает в реакцию с водой и не достигает глаз.



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