 

РФС проведет проверку в отношении оскорбившего теннисистку футболиста «Алании»

03.07.2021, 15:10, Новости дня
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Российский футбольный союз (РФС) организует служебную проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова после оскорбления им теннисистки Дарьи Касаткиной, сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В четверг российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений. Предположительно, его оскорбления связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе. Позднее «Алания» и Хубулов извинились перед спортсменкой. Клуб наказал футболиста на сумму в размере трех месячных окладов.

Согласно регламенту РФС по этике, футболистам запрещается принимать участие «прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и / или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями». Однако игра на ставках в других видах спорта не запрещена. 



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