Ватикан объявил о начале суда над влиятельными сановниками за финансовые махинации

Святой престол объявил о начале судебного процесса по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях с зарубежной недвижимостью, в которое оказались вовлечены некоторые влиятельные чиновники Римской курии, информирует ватиканская служба печати.

«Следственные мероприятия, в рамках которых были сделаны судебные запросы в ряд стран (ОАЭ, Великобритания, Джерси, Люксембург, Словения, Швейцария), позволили выявить обширную сеть взаимоотношений с агентами финансовых рынков, которые нанесли значительный урон финансам Ватикана, в том числе фондам, предназначенным на проведение благотворительных акций лично папы Римского», – говорится в сообщении службы, передает РИА «Новости».

Самым известным фигурантом процесса стал один из наиболее влиятельных сановников Римской курии кардинал Анджело Беччу, который на фоне скандала ушел в отставку с поста префекта ватиканской Конгрегации по канонизации и отказался от кардинальских привилегий.

Он привлекается к суду за преступления, связанные с растратой и злоупотреблением служебным положением. Кроме него к суду за злоупотребление должностными полномочиями привлечены бывший президент Службы финансовой информации (AIF) Рене Брюлхарт, экс-директор AIF Томмазо Ди Руцца, который также обвиняется в растрате и разглашении служебной тайны, и монсеньор Мауро Карлино из госсекретариата по статье за вымогательство, говорится в сообщении.

Первое заседание в рамках процесса состоится 27 июля. Всего обвинения предъявлены десяти лицам и четырем компаниям.

Вместе с высокопоставленными сотрудниками Ватикана перед судом предстанет известный брокер Джанлуиджи Торци, в отношении которого итальянская Финансовая гвардия в апреле выдала ордер на арест. Расследование его махинаций позволило подтвердить эпизоды, связанные с выдачей Торци счетов-фактур на несуществующие операции, что позволило ему присвоить значительные денежные средства. Ватикан обвиняет Торци в вымогательстве, хищениях и мошенничестве, незаконном присвоении и отмывании денег.