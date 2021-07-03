 

Ватикан объявил о начале суда над влиятельными сановниками за финансовые махинации

03.07.2021, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Святой престол объявил о начале судебного процесса по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях с зарубежной недвижимостью, в которое оказались вовлечены некоторые влиятельные чиновники Римской курии, информирует ватиканская служба печати.

«Следственные мероприятия, в рамках которых были сделаны судебные запросы в ряд стран (ОАЭ, Великобритания, Джерси, Люксембург, Словения, Швейцария), позволили выявить обширную сеть взаимоотношений с агентами финансовых рынков, которые нанесли значительный урон финансам Ватикана, в том числе фондам, предназначенным на проведение благотворительных акций лично папы Римского», – говорится в сообщении службы, передает РИА «Новости».

Самым известным фигурантом процесса стал один из наиболее влиятельных сановников Римской курии кардинал Анджело Беччу, который на фоне скандала ушел в отставку с поста префекта ватиканской Конгрегации по канонизации и отказался от кардинальских привилегий.

Он привлекается к суду за преступления, связанные с растратой и злоупотреблением служебным положением. Кроме него к суду за злоупотребление должностными полномочиями привлечены бывший президент Службы финансовой информации (AIF) Рене Брюлхарт, экс-директор AIF Томмазо Ди Руцца, который также обвиняется в растрате и разглашении служебной тайны, и монсеньор Мауро Карлино из госсекретариата по статье за вымогательство, говорится в сообщении.

Первое заседание в рамках процесса состоится 27 июля. Всего обвинения предъявлены десяти лицам и четырем компаниям.

Вместе с высокопоставленными сотрудниками Ватикана перед судом предстанет известный брокер Джанлуиджи Торци, в отношении которого итальянская Финансовая гвардия в апреле выдала ордер на арест. Расследование его махинаций позволило подтвердить эпизоды, связанные с выдачей Торци счетов-фактур на несуществующие операции, что позволило ему присвоить значительные денежные средства. Ватикан обвиняет Торци в вымогательстве, хищениях и мошенничестве, незаконном присвоении и отмывании денег.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС

10.09 / Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

03.06 / Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2»

11.02 / Церемония вручения премии “Оскар” будет проводиться в нескольких местах

07.10 / Пашинян заявил о наступлении «ключевого момента» в Карабахе

14.12 / “Горнолыжным курортам можно работать, а рынкам – нет”. В Житомире предприниматели митингуют против “избирательного” карантина

09.12 / Палата представителей одобрила санкции против “Северного потока – 2”

08.07 / В результате пожаров в Луганской области погибли пять человек – Зеленский

21.01 / В «русских офшорах» собрались создать конкурентный налоговый режим

29.06 / Local – шведский премьер ушёл в отставку, чтобы не устраивать выборы в разгар пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика