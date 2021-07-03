 

В ДТП в Польше пострадало четверо украинцев, в том числе и несовершеннолетний – МИД Украины

03.07.2021, 15:08, Новости дня
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“Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в том числе и несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм”, – сообщил он.

По словам Николенко, консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм. Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2021

Как сообщает портал Nasze miasto, в ДТП попали легковой автомобиль Volkswagen и автобус Mercedes Sprinter, в котором ехали девять граждан Украины. Автобус перевернулся на бок.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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