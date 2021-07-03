 

США намерены вывести войска из Афганистана до конца августа – Белый дом

03.07.2021, 15:08, Новости дня
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“В настоящее время мы ожидаем, что он [вывод войск] будет завершен к концу августа. Как вы знаете, президент решил вывести оставшиеся войска США из Афганистана и, наконец, закончить там войну США через 20 лет. […] Что касается графика, мы ожидаем, что он будет завершен к концу августа”, – сказала она.

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

25 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные с движением “Талибан”, “по разным тактическим причинам”.

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

По информации Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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