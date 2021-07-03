 

Стало известно, когда стартуют продажи смартфона Sony Xperia 5 III, и сколько он будет стоить

03.07.2021, 15:06, Новости дня
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Японская компания Sony официально информировала о том, что новая модель смартфона Xperia 5 III попадет на полки магазинов только в сентябре текущего года. Базовая цена мобильного устройства составит 999 евро. Однако еще до начала осени в розницу попадет другая модель – Xperia 1 III, стоимость которой составит 1299 евро.

Во время презентации Xperia 5 III стало известно, что в смартфоне будет установлен OLED-экран с размером диагонали 6,1 дюйма. Производитель обещает самое высокое качество картинки при частоте смены кадров 120 Гц. В базовой комплектации дисплей получит защитное стекло.

Объем оперативной памяти в данной модели составит 8 Гб, а основная – минимум 128 Гб. Впрочем, будет версия и с накопителем на 256 Гб. Кроме того, разработчик сообщил о наличии трехмодульной камеры, где каждый датчик обеспечит съемку с разрешением 12 Мп.



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