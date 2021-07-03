 

Компания Gigabyte представила новый твердотельный накопитель на 32 Тб

03.07.2021, 15:06, Новости дня
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Недавно компания Gigabyte Technology объявила о начале выпуска новых твердотельных накопителей Aorus Xtreme Gen4. У данных устройств необычно большая емкость. Она составляет 32 Тб.

При этом устройства предназначены для установки не только на высокопроизводительных рабочих станциях, но и на настольных ПК. Накопитель состоит из восьми модулей, в каждом из которых 4 Тб. Как уточняет разработчик, здесь использована технология RAID.

Учитывая необычно большую емкость, скорость передачи данных также увеличена до 28 гигабайт в секунду. Для охлаждения использована активная система, где предусмотрен алюминиевый радиатор. Все это позволит накопителю легко справляться с невероятными для нашего времени нагрузками, поясняют эксперты.



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